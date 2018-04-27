В Могилевской области на трех предприятиях поймали взяточников

27 апреля официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк рассказала о ходе расследования уголовных дел, которые были возбуждены в отношении должностных лиц трех предприятий области за коррупционные преступления.

Так, под следствие попал исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Могилевдрев». Он получил от представителя одного из предприятий Могилева 900 рублей, спиртные напитки и продукты питания в качестве взятки. За это он обещал погасить долги, образовавшиеся у «Могилевдрев» перед данным предприятием. Действия руководителя квалифицированы как получение взятки.

Второе уголовное дело возбудили в отношении начальника одного из отделов ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш». Женщина неоднократно получала взятки за своевременную оплату по договорам поставок и за дальнейшее сотрудничество с представителями различных организаций. Общая сумма взяток, которая была установлена следствием, превысила 3 тыс. долларов. Ей предъявлено обвинение в получении взятки повторно.

О фигуранте третьего уголовного дела мы уже писали . Заместитель гендиректора по капитальному строительству ОАО «Белшина» обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Он получил 30 тыс. рублей от директора строительной фирмы за заключение договора на производство демонтажных и строительных работ, а также возможность в дальнейшем осуществлять другие работы на объектах «Белшины».

«Ко всем фигурантам уголовных дел применена мера пресечения в виде заключения под стражу», - заключила Оксана Соленюк.