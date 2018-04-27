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27. 04. 2018

Минтруда готовит перечень трудных жизненных ситуаций и список "тунеядцев"

Источник фото: Советская Белоруссия

Специалисты министерства труда и социальной защиты готовят рекомендации по работе комиссий по содействию занятости и разрабатывают перечень трудных жизненных ситуаций. Об этом в пятницу, 27 апреля, рассказал начальник управления политики занятости ведомства Олег Токун.

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Когда Минтруда разработает методические рекомендации по работе комиссий по содействию занятости, они будут разосланы по всей стране. Сейчас в ведомстве формируют перечень трудных жизненных ситуаций, который будет доведен до этих комиссий, пишет БелТА.
 
Олег Токун отметил, что комиссии по содействию занятости получат широкие полномочия о включении или исключении граждан из списка не занятых в экономике. Перечень будет готов к 1 декабря 2018 года, и каждый, кто в него попадает, получит соответствующее уведомление. В Минтруда пока затрудняются сказать, сколько именно человек войдут в такой список.
 
Как ранее сообщал Телеграф, со следующего года «тунеядцев» обяжут оплачивать по полной некоторые жилищно-коммунальные услуги: горячую воду, отопление и газоснабжение.
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