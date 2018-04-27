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27. 04. 2018

Как изменится работа транспорта в Минске в большие выходные

С 28 апреля по 1 мая общественный транспорт Минска будет ходить по измененному графику, рассказали представители ГУ «Столичный транспорт и связь». В течение нескольких дней будет закрыто движение через перекресток Ульяновская-Свердлова и по улице Крупской, что повлечет за собой изменение городских маршрутов.

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В связи с переносом рабочих дней работа пригородных автобусных маршрутов будет организована следующим образом: 28 апреля – по график у пятницы, 29 и 30 апреля – по графику субботы, 1 мая – по графику воскресенья.
 
29 и 30 апреля на улице Крупской, где осуществляется асфальтирование дороги, корректируется движение автобусов №59, 79, 70, 1211-ТК, 1212-ТК, троллейбусов №41, 49 и отменяется троллейбусный маршрут №30. Также ликвидируется остановочный пункт «Крупской» для троллейбусов №49 и автобусов № 70, 79, 79Д, 1211-ТК, 1212-ТК. При этом будет организован временный автобусный маршрут №949 «ДС Чижовка-1 - ДС Серебрянка».
 
Кроме того, с 29 апреля по 1 мая включительно закрывается движение всех видов транспорта через перекресток ул. Ульяновской-Свердлова, что связано с реконструкцией трамвайного пути. 29, 30 апреля и 1 мая в работу троллейбусов №3, 16, автобусных маршрутов №79, 102, 1001-ТК, 1054-ТК, 1254-ТК, 123, 1056-ТК, 901, 127 вносятся изменения. 
 
Работа троллейбусных маршрутов № 6, 20 отменяется; по этим трассам пассажиров будут перевозить временные автобусные маршруты №906 «ДС Лошица-2 – Вокзал» и №920 «ДС Серебрянка – Вокзал». Также вводится временный троллейбусный маршрут №903 «Долгобродская – Вокзал». Остановочные пункты «Михайловский сквер» и «Технологический университет» в направлении ул. Кирова временно не обслуживаются.
 
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