Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились подписать мирный договор

27 апреля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в демилитаризованной зоне между двумя странами и договорились подписать мирный договор. Документ, который положит конец 68-летней вражде, планируется подписать до конца 2018 года.

Сегодня Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию, в которой объявили о начале эры мира и освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия, и даже обнялись. Они собираются провести в мае переговоры о поэтапном ядерном разоружении северного «брата».

В перерыве между переговорами руководители КНДР и Южной Кореи посадили сосну, символизирующую мир и процветание. После этого они прогулялись по мосту, чтобы пообщаться наедине. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились не допустить нового конфликта и дать возможность объединиться семьям, разделенным в ходе войны.

КНДР и Южная Корея находились в противостоянии последние 68 лет. После завершения Корейской войны в 1953 году государства так и не подписали мирный договор, в результате чего полуостров продолжил быть разделенным на две части.