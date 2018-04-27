ЖКХ: если собственник жилья не работает, в жировки впишут полный тариф

Оплачивать жилищно-коммунальные услуги по полной стоимости будут не все «тунеядцы». Сегодня представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства Жанна Попучеева рассказала, в каких случаях не занятые в экономике не будут оплачивать ЖКУ по экономически обоснованным тарифам.
В частности, «тунеядцы» будут платить за коммуналку по полной стоимости только в том случае, если они являются собственниками помещений и иными плательщиками этих услуг. Жанна Попучеева уточнила, что к плательщикам относятся собственник жилья, наниматель, член организации-застройщика, дольщик и лизингополучатель. То есть если у иждивенца нет в собственности жилья, то взимать коммуналку по полным тарифам с него не будут.
Таким образом, плату по полной стоимости будут взимать лишь с тех, кто получает жировки.
«Если плательщик является членом семьи трудоспособного гражданина, не занятого в экономике, то начисление оплаты будет производиться по общеустановленному порядку, без применения тарифа, обеспечивающего полное возмещение экономически обоснованных затрат, - пояснила она.
К примеру, если дочь является иждивенцем, но плательщик ЖКУ - мать, то они будут платить за ЖКУ по обычным тарифам. Однако если под одной крышей с плательщиком ЖКУ-«тунеядцем» живет еще один не занятый в экономике гражданин, то услуги в отношении их обоих будут начисляться по полным тарифам.
Ранее правительство определило, что «тунеядцам» придется больше платить за горячее водоснабжение (с 1 января 2019 года), газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение (с 1 октября 2019 года). Тарифы будут начислять с учетом количества зарегистрированных в жилье людей. Подробнее об этом в статье «Как белорусы будут платить за ЖКУ, если в квартире зарегистрирован «тунеядец»