ЖКХ: если собственник жилья не работает, в жировки впишут полный тариф

Оплачивать жилищно-коммунальные услуги по полной стоимости будут не все «тунеядцы». Сегодня представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства Жанна Попучеева рассказала, в каких случаях не занятые в экономике не будут оплачивать ЖКУ по экономически обоснованным тарифам.

В частности, «тунеядцы» будут платить за коммуналку по полной стоимости только в том случае, если они являются собственниками помещений и иными плательщиками этих услуг. Жанна Попучеева уточнила, что к плательщикам относятся собственник жилья, наниматель, член организации-застройщика, дольщик и лизингополучатель. То есть если у иждивенца нет в собственности жилья, то взимать коммуналку по полным тарифам с него не будут.

Таким образом, плату по полной стоимости будут взимать лишь с тех, кто получает жировки.

«Если плательщик является членом семьи трудоспособного гражданина, не занятого в экономике, то начисление оплаты будет производиться по общеустановленному порядку, без применения тарифа, обеспечивающего полное возмещение экономически обоснованных затрат, - пояснила она.

К примеру, если дочь является иждивенцем, но плательщик ЖКУ - мать, то они будут платить за ЖКУ по обычным тарифам. Однако если под одной крышей с плательщиком ЖКУ-«тунеядцем» живет еще один не занятый в экономике гражданин, то услуги в отношении их обоих будут начисляться по полным тарифам.