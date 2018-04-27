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27. 04. 2018

МИД Беларуси отреагировал на ноту Литвы по поводу «пожара» на БелАЭС

Информация о «пожаре» на Белорусской АЭС используется в откровенно политических и пропагандистских целях. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик, комментируя ноту, врученную белорусскому послу МИД Литвы.

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26 апреля посла Беларуси в Литве Александра Короля вызвали в литовский МИД. Там  ему вручили ноту с просьбой дать объяснения по поводу февральского инцидента на строительстве АЭС в Островце, о котором стало известно лишь на днях. В ноте литовцы предлагают тщательно изучить причины пожара и оперативно представить информацию об инциденте и предпринятых действиях.   
 
Дмитрий Мирончик подтвердил, что нота литовской стороны была получена, и в ближайшее время будет подготовлен официальный ответ. Он напомнил, что МЧС и Минэнерго Беларуси уже дали исчерпывающий комментарий по этой ситуации. К слову, спасатели опровергли информацию о «крупном пожаре» на БелАЭС.
 
«Очевидно, что информация о неком «пожаре» и сопровождающие ее домыслы были специально припасены к годовщине катастрофы на ЧАЭС и используются в откровенно политических и пропагандистских целях», - заключил Дмитрий Мирончик.
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