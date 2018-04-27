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27. 04. 2018

Лукашенко призвал не скупиться на реконструкцию моста в Житковичах

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

27 апреля Александр Лукашенко отправился в Житковичский район, чтобы лично узнать, как идут работы по реконструкции аварийного автомобильного моста через реку Припять. Президент призвал не скупиться на реконструкцию моста, чтобы он получился надежным.

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Первым пунктом поездки президента в Житковичский район стала автомобильная переправа. Александр Лукашенко знакомится с ее состоянием и с ходом реконструкции моста. Он подчеркнул, что если важность этого моста высокая, значит, его надо сделать надежным. 
 
«Тут нам поскупиться нельзя. Пожалеем миллион-другой и получим то ли узкий, то ли еще что-то... Поэтому надо делать капитальный прочный мост. И по ширине достаточный», - потребовал белорусский лидер.
 
На вчерашнем совещании Александр Лукашенко поручил завершить строительство нового моста в Житковичском районе к 7 ноября. Он потребовал, чтобы это должно быть сделано в этом году. «Никаких работ на 2019 год», - заявил глава государства.
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