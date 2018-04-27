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27. 04. 2018

В Светлогорске милиционеры предотвратили взрыв газа в многоэтажке

Источник фото: МВД

На днях в Светлогорске двое сотрудников Департамента охраны МВД предотвратили взрыв бытового газа. Об инциденте сегодня рассказали в Гомельском областном управлении департамента.

Днем 25 апреля лейтенанты милиции Юрий Костин и Руслан Пинчук сопровождали судебного исполнителя. Зайдя в подъезд многоэтажного дома в Октябрьском микрорайоне, они внезапно почувствовали запах бытового газа, который усиливался по мере продвижения на второй этаж. Судебному исполнителю стало плохо, и один из милиционеров вывел женщину на улицу.

В это время второй офицер забарабанил в дверь квартиры, откуда доносился запах газа. Спустя некоторое время дверь открыл пожилой мужчина, находившийся в предобморочном состоянии. Он не смог ничего вразумительно сказать.
 
Милиционеры зашли в квартиру и увидели, что одна из конфорок газовой плиты полностью открыта, а окна и двери во всей квартире, в том числе на кухне, плотно закрыты. Они перекрыли газ, устроили проветривание квартиры и вызвали скорую помощь.
 
Хозяина квартиры 1929 года рождения с отравлением госпитализировали в больницу. В Департаменте охраны МВД уточнили, что жизнь пенсионера вне опасности.
 
 
Юрий Костин и Руслан Пинчук
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