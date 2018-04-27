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27. 04. 2018

После уроков не пришел домой: в Минске пропал 10-летний мальчик

Источник фото: ГУВД

В Минске сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают 10-летнего мальчика Алексея Соболева, который вчера после школы не вернулся домой. Об этом сегодня сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Алексей пропал в четверг, 27 апреля. После уроков в школе мальчик отправился к однокласснику, где около 9 часов вечера еще играл возле дома №104 по ул. Каменногорской. А после этого он пропал. 
 
Мальчик проживает с мамой, двумя сестрами и братом на улице Налибокской в Минске. Его семья характеризуется как благополучная. 
 
Милиционеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, позвонить по телефонам: 8 (017) 207-67-67, 8 (029) 861-56-80, 8 (044) 751-09-98 либо 102.

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