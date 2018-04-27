После уроков не пришел домой: в Минске пропал 10-летний мальчик

В Минске сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают 10-летнего мальчика Алексея Соболева, который вчера после школы не вернулся домой. Об этом сегодня сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
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В Минске сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают 10-летнего мальчика Алексея Соболева, который вчера после школы не вернулся домой. Об этом сегодня сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Правительство — это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.