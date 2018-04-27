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27. 04. 2018

Белстат: 23,4% трудящихся белорусов заняты в промышленности

Ко Дню труда, который ежегодно празднуется 1 мая в знак солидарности всех трудящихся, Белстат подготовил и опубликовал на своем сайте статистический обзор. По данным Национального статкомитета, в 2017 году в экономике Беларуси было занято 4352,3 тыс. человек.

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Больше всего работников сконцентрировано в промышленности: в прошлом году на ее долю приходилось 23,4% от общей численности занятого населения. Далее следуют оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (14,5%), образование (10,3%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (9,6%). На долю здравоохранения и социальных услуг приходилось 7,4% общей численности трудящихся, на долю строительства - 6,7% (столько же – в транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности)
 
«Отраслевая структура занятого населения характеризуется более высокой долей работающих в сфере услуг, которая в 2017 году составила 60,3%», - говорят в Белстате.
 
Мужчины заняты преимущественно в строительстве, на транспорте, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Наиболее популярные сферы деятельности у женщин: здравоохранение и социальные услуги, образование, финансовая и страховая деятельность.
 
Распределение численности мужчин и женщин, работающих в организациях, по видам экономической деятельности (на начало 2018 года):
 
 
Что касается уровня образования, по данным Белстата, в 2017 году высшее образование имели 31,4% трудящихся белорусов, среднее специальное – 23,2%, профессионально-техническое – 28,6%, общее среднее – 15,4%, общее базовое – 1,4%.
 
Средний возраст занятых в экономике составил 40,2 года. Максимальный уровень занятости наблюдается в возрастной группе от 35 до 44 лет (90,8%). Удельный вес молодежи в возрасте до 31 года – 26,1%.
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