За год профсоюзы восстановили 86 незаконно уволенных работников

В 2017 году Федерация профсоюзов Беларуси помогла 86 работникам восстановиться на рабочем месте из-за незаконного увольнения. Об этом в пятницу, 27 апреля, рассказал председатель ФПБ Михаил Орда.

Михаил Орда отметил, что правовая инспекция труда ФПБ ведет постоянную работу по защите трудовых и социально-экономических интересов работников. В этом случае речь идет о возвращении незаконно удержанных денежных средств, восстановлении незаконно уволенных работников, соблюдении порядка увольнения и принятия на работу, а также контроле за правильностью применения взысканий.

По словам лидера ФПБ, в 2017 году с помощью профсоюзов 86 человек, которые были уволены незаконно, восстановились на работе. В целом за год профсоюзы установили более 43 тысяч нарушений законодательства о труде. Не без их вмешательства работникам вернули более 3,2 млн рублей незаконно удержанных или невыплаченных денег.