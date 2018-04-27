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27. 04. 2018

За год профсоюзы восстановили 86 незаконно уволенных работников

Источник фото: ByMedia.net

В 2017 году Федерация профсоюзов Беларуси помогла 86 работникам восстановиться на рабочем месте из-за незаконного увольнения. Об этом в пятницу, 27 апреля, рассказал председатель ФПБ Михаил Орда.

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Михаил Орда отметил, что правовая инспекция труда ФПБ ведет постоянную работу по защите трудовых и социально-экономических интересов работников. В этом случае речь идет о возвращении незаконно удержанных денежных средств, восстановлении незаконно уволенных работников, соблюдении порядка увольнения и принятия на работу, а также контроле за правильностью применения взысканий.
 
По словам лидера ФПБ, в 2017 году с помощью профсоюзов 86 человек, которые были уволены незаконно, восстановились на работе. В целом за год профсоюзы установили более 43 тысяч нарушений законодательства о труде. Не без их вмешательства работникам вернули более 3,2 млн рублей незаконно удержанных или невыплаченных денег.
 
«За этими цифрами стоит ежедневная кропотливая работа профсоюзов, которые защищают законные права трудящихся. И за эту работу нам не стыдно», - заключил Михаил Орда, пишет БелТА.
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