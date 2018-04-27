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27. 04. 2018

Парень из Гродно дважды пытался купить биткоин и потерял 1700 рублей

21-летний житель Гродно дважды попытался купить биткоин и столько же раз становился жертвой мошенников. Из-за недобросовестных продавцов, которых парень нашел в группе в Telegram, он потерял 1700 белорусских рублей. Подробности сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Молодой человек решил вложить сбережения в криптовалюту. В одной из групп в популярном мессенджере Telegram он нашел продавца, который после недолгой переписки согласился на сделку. Парень перечислил 1000 белорусских рублей на счет в одном из банков, но криптовалюту так и не получил. 
 
Вторая попытка стать владельцем биткоина также не увенчалась успехом. В той же группе в Telegram нашел второго продавца, перечислил ему на QIWI-кошелек 790 белорусских рублей. Но криптовалюта к нему так и не поступила. После этого житель Гродно обратился в милицию. В УВД отметили, что сейчас правоохранители устанавливают личности мошенников.
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