В России признали, что заблокировать Telegram нельзя

Заблокировать Telegram, внося в черный список IP-адреса, невозможно. Об этом РИА Новости заявил российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Он назвал существующий механизм блокировок неэффективным и предложил бороться с авторами нелегального контента, а не с сервисом, посредством которого он распространяется.

По словам Мариничева, блокировка может продолжаться вечно.

"Даже с учетом того, что клиентская часть Telegram - это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает. Потому что Telegram - это не сайт, это приложение. Закрыть ресурс через IP-адреса практически нереально", - уточнил он.

Как пояснил интернет-омбудсмен, Telegram будет обновлять свое программное обеспечение и обходить любые запреты Роскомнадзора.

При этом он отметил, что попадание в черный список сторонних сервисов будет вынуждать пользователей устанавливать программы для обхода блокировок.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор сообщил о начале блокировки мессенджера Telegram по решению Таганского суда Москвы. Причиной для блокировки стал отказ основателя мессенджера Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Сопутствующие блокировки коснулись IP-адресов хостинг-провайдеров Google и Amazon.

Источник: korrespondent.net