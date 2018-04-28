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28. 04. 2018

Россельхознадзор обвинил Беларусь в легализации санкционного сырья

По итогам инспекции белорусских предприятий, проведенной в апреле, Россельхознадзор принял решение ввести с 30 апреля временные ограничения на поставки готовой мясной продукции и полуфабрикатов с пяти предприятий. В качестве причины для нового запрета называется систематическое обнаружение санкционной продукции, в том числе с территории Украины.

В пресс-службе Россельхознадзора отметили, что очередные проверки белорусских предприятий, которые занимаются производством продукции животного происхождения, прошли с 10 по 14 апреля. Российские эксперты установили, что в Беларуси «при откровенном попустительстве и содействии со стороны ветслужбы» предприятия используют санкционное сырье (ввоз которого в РФ ограничен). 
 
«Установлены факты поступления на белорусские предприятия говядины с Украины, с ее отправкой в адрес российских предприятий. Таким образом, происходит легализация «санкционной» продукции», - утверждают в российском надзорном ведомстве.
 
В итоге Россельхознадзор принял решение ввести с 20 апреля запрет на поставки продукции 5 предприятий: «Вахавяк плюс», мясокомбината Кошелево», мясокомбината «Мир», «Велград», Каменецкого сыродельного завода.
 
Россельхознадзор попросил белорусскую сторону устранить выявленные нарушения и сообщить о принятых мерах, подтвердив это соответствующими документами. «В противном случае вопрос об отмене временных ограничений  рассматриваться не будет», - предупредили в ведомстве.
 
Также Россельхознадзор попросил белорусских коллег проверить все предприятия по производству молочной и мясной продукции, которые внесены в реестр поставщиков Таможенного союза, и оставить в нем только те, которые соответствуют требованиям ЕАЭС.
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