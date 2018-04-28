В Витебске осудили воспитательницу, воровавшую золотые украшения у детей

Накануне, 27 апреля, в Витебске вынесли приговор 35-летней бывшей воспитательнице детского сада, которая воровала у детей золотые украшения. Женщина получила 1 год лишения свободы с отсрочкой приговора на аналогичный срок.
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Накануне, 27 апреля, в Витебске вынесли приговор 35-летней бывшей воспитательнице детского сада, которая воровала у детей золотые украшения. Женщина получила 1 год лишения свободы с отсрочкой приговора на аналогичный срок.
Правительство — это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.