В Витебске осудили воспитательницу, воровавшую золотые украшения у детей

Накануне, 27 апреля, в Витебске вынесли приговор 35-летней бывшей воспитательнице детского сада, которая воровала у детей золотые украшения. Женщина получила 1 год лишения свободы с отсрочкой приговора на аналогичный срок.

35-летняя женщина, которая работала в ясельной группе одного из детсадов Витебска, обвинялась в кражах золотых украшений у детей. Все ювелирные изделия она сдавала в ломбард. На суде витебчанка заявила, что бывший супруг не платил алименты и она с детьми (у женщины двое детей) нуждалась в деньгах.

Всего было установлено четыре эпизода. В октябре 2017 года воспитательница сняла с шеи спящего мальчика золотой крестик стоимостью 100 руб. 15 и 20 декабря она похитила с кровати оставленную девочкой золотую серьгу стоимостью 70 рублей и подобрала возле шкафа оставленный мальчиком золотой крестик стоимостью 150 рублей. В начале января 2018 года женщина стащила золотой крестик, оставленный девочкой у «сухого» бассейна, который был оценен в 100 рублей.

В итоге суд Первомайского района Витебска признал женщину виновной и приговорил к лишению свободы сроком на 1 год с отсрочкой исполнения наказания на тот же год.