Лента RSS
Подписаться на ленту
28 апреля 2018, суббота, 13:58
+17°C
Завтра +24°C
+17°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,43
28. 04. 2018

В Гродно поймали мужчину, который выкопал в городе и окрестностях 48 туй

В Гродно сотрудники милиции задержали местного жителя, который промышлял кражами декоративных растений - туй. Мужчина выкопал в городе и окрестностях 48 деревьев, рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

На кражах туй попался 27-летний водитель транспортного предприятия Гродно, который решил подзаработать незаконным способом. Молодой мужчина ездил ночью по пригородным деревням и воровал декоративные растения и различные вещи (гаечные ключи, удочки, автомагнитолы и пр.).
 
По информации милиции, в деревне Стриевка злоумышленник выкопал 17 туй, в Богушевке - 12. А затем мужчина настолько осмелел, что выкопал декоративные растения прямо в центре Гродно — на улице Виленская возле здания ликеро-водочного завода. Там он похитил 18 деревьев.
 
Всего мужчина раздобыл 48 туй, которые планировал в дальнейшем продать, но сделать это не успел. Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».
Это Интересно
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Правительство — это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.