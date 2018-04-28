В Гродно поймали мужчину, который выкопал в городе и окрестностях 48 туй

В Гродно сотрудники милиции задержали местного жителя, который промышлял кражами декоративных растений - туй. Мужчина выкопал в городе и окрестностях 48 деревьев, рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
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новость
В Гродно сотрудники милиции задержали местного жителя, который промышлял кражами декоративных растений - туй. Мужчина выкопал в городе и окрестностях 48 деревьев, рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Правительство — это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.