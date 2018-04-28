В Гродно поймали мужчину, который выкопал в городе и окрестностях 48 туй

В Гродно сотрудники милиции задержали местного жителя, который промышлял кражами декоративных растений - туй. Мужчина выкопал в городе и окрестностях 48 деревьев, рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

На кражах туй попался 27-летний водитель транспортного предприятия Гродно, который решил подзаработать незаконным способом. Молодой мужчина ездил ночью по пригородным деревням и воровал декоративные растения и различные вещи (гаечные ключи, удочки, автомагнитолы и пр.).

По информации милиции, в деревне Стриевка злоумышленник выкопал 17 туй, в Богушевке - 12. А затем мужчина настолько осмелел, что выкопал декоративные растения прямо в центре Гродно — на улице Виленская возле здания ликеро-водочного завода. Там он похитил 18 деревьев.

Всего мужчина раздобыл 48 туй, которые планировал в дальнейшем продать, но сделать это не успел. Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».