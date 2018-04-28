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28. 04. 2018

Нацбанк: средний размер вклада белорусов составляет 7780 рублей

Источник фото: Telegraf.by

Национальный банк посчитал средний размер банковского вклада белорусов. Средний размер банковского вклада составляет 7780 белорусских рублей, о чем говорится в ежеквартальном обследовании Нацбанка по программе «Знай своего клиента».

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Сумма средств, приходящихся на одного вкладчика при условии наличия у него одного срочного банковского вклада во всех видах валют в банках страны, на 1 апреля составила 7780 рублей, увеличившись за январь-март на 0,5%.
 
На одного вкладчика-резидента приходится в среднем 3190 рублей (в национальной валюте) и 6380 долларов (в иностранной валюте). А нерезиденты размещают на хранение в банках еще больше денег: в среднем 11630 рублей и 16170 долларов.
 
По состоянию на 1 апреля размер вкладов резидентов Беларуси составил 16,19 млрд рублей (97,6% от общего объема размещенных депозитов). При этом большинство предпочитает хранить свои сбережения в иностранной валюте – 13,01 млрд (удельный вес в общем объеме срочных банковских вкладов - 78,4%). Размер вкладов в национальной валюте увеличился за квартал на 6,2% до 3,58 млрд рублей.
 
Также в Нацбанке рассказали, что среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину старше 55 лет (56,6% общего объема вкладов женщин), разместившую в банках 7930 рублей, и мужчину в возрасте 26-60 лет (55,8% общего объема вкладов мужчин), размер вклада которого составляет 7560 рублей.
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