28 апреля евро резко подешевел, доллар притормозил

По итогам торгов иностранными валютами в субботу, 28 апреля, курс российского рубля продолжил подниматься, евро подорожал, а доллар пока притормозил. Об этом сообщается на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Официальный курс доллара США сейчас составляет ровно 2 рубля, тогда как накануне он был 2,0094 рубля. Евро продолжает дешеветь. Сегодня его стоимость резко упала на 3,44% до 2,4258 рубля. Российский рубль подорожал на 0,49%. Теперь 100 российских рублей стоят 2,2212 белорусского.