28 апреля евро резко подешевел, доллар притормозил

По итогам торгов иностранными валютами в субботу, 28 апреля, курс российского рубля продолжил подниматься, евро подорожал, а доллар пока притормозил. Об этом сообщается на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
новость
По итогам торгов иностранными валютами в субботу, 28 апреля, курс российского рубля продолжил подниматься, евро подорожал, а доллар пока притормозил. Об этом сообщается на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Правительство — это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.