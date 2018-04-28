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28. 04. 2018

28 апреля евро резко подешевел, доллар притормозил

По итогам торгов иностранными валютами в субботу, 28 апреля, курс российского рубля продолжил подниматься, евро подорожал, а доллар пока притормозил. Об этом сообщается на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Официальный курс доллара США сейчас составляет ровно 2 рубля, тогда как накануне он был 2,0094 рубля.
 
Евро продолжает дешеветь. Сегодня его стоимость резко упала на 3,44% до 2,4258 рубля.
 
Российский рубль подорожал на 0,49%. Теперь 100 российских рублей стоят 2,2212 белорусского.
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