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28. 04. 2018

В марте внешний госдолг Беларуси не изменился - 16,4 млрд долларов

За январь-март 2018 года внешний госдолг Беларуси снизился на 304,7 млн долларов с учетом курсовых разниц (на 1,8%) и составил на 1 апреля 16,4 млрд долларов. Об этом сообщили представители Министерства финансов. Однако размер внешней задолженности Беларуси в начале апреля остался тем же, что был 1 марта.

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По данным Минфина, на 1 апреля государственный долг Беларуси составил 41,3 млрд рублей, что на 838 млн рублей (2%) меньше, чем было в начале года.
 
Внешний госдолг уменьшился на 304,7 млн долларов до 16,4 млрд. Примечательно, что ровно столько же внешний госдолг составлял и 1 марта.
 
В Минфине отметили, что в первом квартале 2018 года Беларусь привлекла 871,5 млн долларов: 600 млн долларов поступило от реализации еврооблигаций, более 220 млн долларов нам перечислили российские банки и правительство РФ. 33,5 млн долларов дал Международный банк реконструкции и развития, еще чуть больше 14 млн – китайские банки.
 
С начала года Беларусь потратила на погашение внешнего госдолга 1,189 млрд долларов. Наибольшую сумму составили выплаты по еврооблигациям – 800 млн долларов. Почти 180 млн долларов республика вернула банкам Китая, 107 млн – правительству России.
 
Внутренний госдолг 1 апреля составил 9,3 млрд рублей – это на 134,2 млн рублей (1,5%) больше, чем было в начале года.
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