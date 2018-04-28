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28. 04. 2018

Кобяков о реализации декрета №7: есть срывы внесения проектов документов

Андрей Кобяков Источник фото: БелТА

Реализацию декрета №7 «О развитии предпринимательства» затягивать нельзя, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на субботнем заседании Совета Министров, где обсуждаются итоги социально-экономического развития Беларуси в январе-марте 2018 года.

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Андрей Кобяков обратил внимание, что работу по реализации норм декрета о развитии предпринимательства нужно завершить в установленный срок. «Как мне докладывают, есть срывы внесения проектов документов в правительство. Это недопустимо», - заявил он.
 
Также премьер-министр поручил Министерству экономики доложить о том, как выстроена работа по исполнению декрета №7 в увязке с решением ключевых задач, закрепленных за регионами. 
 
«Особое внимание прошу обратить на проводимую работу по созданию рабочих мест. В приоритете высокопроизводительные рабочие места и потребности регионов с напряженной ситуацией на рынке труда», - отметил он.
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