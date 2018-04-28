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28. 04. 2018

Прокуратура: военкомат незаконно опубликовал личные данные "уклонистов"

История с публикацией в речицкой газете личных данных призывников, которые, по данным военкомата, уклоняются от службы в армии, имела продолжение. Активисты Центра прав призывника обратились за разъяснения в прокуратуру Речицкого района, которая в итоге признала, что военкомат незаконно опубликовал данные «уклонистов».

Активисты Центра прав призывника получили ответ прокуратуры по вопросу публикации на сайте газеты «Дняпровец» статьи с именами и домашними адресами «уклонистов» накануне, 27 апреля, и разместили этот документ на своем сайте.
 
В прокуратуре пояснили, почему речицкая газета не имела права публиковать личные данные призывников. В этом случае были нарушены сразу два закона – «О средствах массовой информации» и «Об информации, информатизации и защите информации». Главного редактора газеты «Дняпровец» и военного комиссара Речицкого и Лоевского районов предупредили о недопустимости впредь нарушений законодательства.
 
 
Однако в опубликованной на сайте dneprovec.by статье «Фамилии уклонистов Речицкого района сообщили в военкомате» продолжают оставаться личные данные призывников.
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