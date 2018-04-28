На трассе М10 возле Лунинца лопнули опоры путепровода: движение остановлено

Сложная ситуация наблюдается сейчас на трассе М10 граница России — Гомель — Кобрин в Лунинецком районе, где из-за деформации путепровода остановили движение по путепроводу и железнодорожное сообщение.
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Сложная ситуация наблюдается сейчас на трассе М10 граница России — Гомель — Кобрин в Лунинецком районе, где из-за деформации путепровода остановили движение по путепроводу и железнодорожное сообщение.
Правительство — это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.