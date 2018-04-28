На трассе М10 возле Лунинца лопнули опоры путепровода: движение остановлено

Сложная ситуация наблюдается сейчас на трассе М10 граница России — Гомель — Кобрин в Лунинецком районе, где из-за деформации путепровода остановили движение по путепроводу и железнодорожное сообщение.

Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий сообщил, что рабочие ремонтировали путепровод на 363-м километре трассы М10 возле Лунинца. В какой-то момент произошла деформация строительных конструкций - опоры путепровода не выдержали нагрузки, лопнули и накренились.

Движение автомобилей по путепроводу и поездов, путь которых полегает под этим мостом, остановлено. «Объезд ведется через Лунинец», - уточнил представитель МЧС.

В свою очередь в ГАИ Брестской области сообщили, что сейчас прорабатываются альтернативные маршруты движения.