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28. 04. 2018

Лукашенко требует принять жесткие меры по борьбе с пьянством и кражами

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

На совещании в Житковичском райисполкоме в субботу, 28 апреля, президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал принимать жесткие меры по борьбе с пьянством и кражами.

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На совещании представитель правоохранительных органов подчеркнул, что пьянство – это серьезная проблема, которая приводит к производственному травматизму. Также милиции приходится часто сталкиваться с еще одной распространенной проблемой – кражами.
 
Александр Лукашенко потребовал принятия жестких мер, направленных на искоренение пьянства и краж. По его словам, кражи надо выкорчевывать. «Эти несуны мало того что воруют. Порой хуже, что они воздействуют негативно на других людей, которые этого не делают. Поэтому надо принимать жесткие меры», - заявил президент.
 
Что касается борьбы с пьянством, Александр Лукашенко сказал, чтобы милиция и прокурор делали что хотели, но навели порядок. «Нет другого пути. Ну и руководители пожестче должны подходить к этому», - заключил он.
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