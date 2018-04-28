Лукашенко требует принять жесткие меры по борьбе с пьянством и кражами

На совещании в Житковичском райисполкоме в субботу, 28 апреля, президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал принимать жесткие меры по борьбе с пьянством и кражами.

На совещании представитель правоохранительных органов подчеркнул, что пьянство – это серьезная проблема, которая приводит к производственному травматизму. Также милиции приходится часто сталкиваться с еще одной распространенной проблемой – кражами.

Александр Лукашенко потребовал принятия жестких мер, направленных на искоренение пьянства и краж. По его словам, кражи надо выкорчевывать. «Эти несуны мало того что воруют. Порой хуже, что они воздействуют негативно на других людей, которые этого не делают. Поэтому надо принимать жесткие меры», - заявил президент.

Что касается борьбы с пьянством, Александр Лукашенко сказал, чтобы милиция и прокурор делали что хотели, но навели порядок. «Нет другого пути. Ну и руководители пожестче должны подходить к этому», - заключил он.