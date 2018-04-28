Кобяков о реализации декрета №7: есть срывы внесения проектов документов

На заседании Совета Министров в субботу, 28 апреля, премьер-министр Андрей Кобяков заявил, что затягивать с реализацией норм декрета №7 «О развитии предпринимательства» нельзя. По его словам, соответствующая работа должна быть завершена в обозначенный срок, рассказали в пресс-службе белорусского правительства.

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На сегодняшнем заседании в правительстве, где обсуждались итоги социально-экономического развития Беларуси в первом квартале, Андрей Кобяков коснулся вопроса о реализации норм декрета о развитии предпринимательства. Премьер-министр отметил, что ему докладывают о срывах внесения проектов документов в Совет Министров. «Это недопустимо», - сказал он.

Андрей Кобяков отметил, что работу по реализации норм декрета следует закончить в установленный срок. Министерству экономики поручено доложить о выстраивании работы по исполнению этого документа с учетом решения главных задач, закрепленных за регионами страны.

Также премьер-министр потребовал обратить особое внимание на создании рабочих мест. «В приоритете высокопроизводительные рабочие места и потребности регионов с напряженной ситуацией на рынке труда», - заключил он.