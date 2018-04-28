В ближайшие дни в Беларуси потеплеет до +29 градусов

В ближайшие дни ожидается теплая погода, сообщают белорусские синоптики. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха поднимется до 28-29 градусов.

Специалисты Белгидромета прогнозируют, что 29 апреля местами по Беларуси пройдут короткие дожди, возможны даже грозы. Ветер южного направления, при грозах порывистый. Предстоящей ночью температура воздуха составит 4-10 градусов выше нуля, а во второй половине дня в воскресенье поднимется до 19-25, по югу – до 28 градусов.

В понедельник, 30 апреля, ночью в большинстве районов, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди, могут прогреметь грозы. Ветер южного, юго-восточного направления, умеренный, при грозах его порывы усилятся. Ночью будет 9-15 градусов, днем – от плюс 20 по северо-востоку до плюс 29 по юго-западу.

Во вторник,1 мая, местами могут выпасть осадки, не исключены грозы. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 10 до 15 градусов, днем потеплеет до плюс 22-29 градусов, но в северо-западных районах будет не так тепло – около плюс 20.