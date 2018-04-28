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28. 04. 2018

Возле Лунинца из-за аварийного моста на трассе М10 остановили движение

Источник фото: ГАИ Брест

В Беларуси треснул еще один мост. Сегодня в Лунинецком районе во время ремонта автомобильного путепровода, который находится на 363-м километре трассы М10 граница России-Гомель-Кобрин, на одной из четырех железобетонных опор появилась большая трещина. В результате и автомобильное движение, и железнодорожное сообщение через этот участок пришлось закрыть.

смотрите также На трассе М10 возле Лунинца лопнули опоры путепровода: движение остановлено
В Брестском областном управлении МЧС сообщили, что конструкции автомобильного путепровода, проходящего над железнодорожными путями, деформировались во время его ремонта. В результате мост треснул и накренился. 
 
Движение автомобильного транспорта и железнодорожное сообщение были приостановлены. По состоянию на 15:00 произошла задержка движения дизель-поезда Лунинец-Барановичи, уточнили спасатели.
 
На месте происшествия развернулся штаб. Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Лунинецком райисполкоме приняла решение отключить высоковольтную линию электропередачи на двух участках (Лунинец – путепровод и путепровод – Ганцевичи) и организовать объезд аварийного участка.
 
Водители могут объехать поврежденный участок по следующему маршруту: д. Дятловичи – д. Боровцы – д. Вичин (в направлении из Кобрина) и обратно. Примерное расстояние объезда – 15 километров.
 
Для обеспечения доставки пассажиров железнодорожного транспорта со станции Люща до станции Дятловичи задействованы автобусы лунинецкого автопарка.
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