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28. 04. 2018

Трое работников МТЗ похитили оборудование на сумму более $30 тыс

Источник фото: ByMedia.net

На Минском тракторном заводе действовала группа злоумышленников, похитивших дорогостоящее оборудование на общую сумму более 60 тысяч рублей (около 30 тыс. долларов по нынешнем курсу). Работников МТЗ задержали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома и Партизанского РУВД.

Как сообщили в столичной милиции, в преступную группу входили мастер цеха, контролер-охранник и водитель. Для реализации коварного плана они использовали грузовик, который вывозил мусор с территории завода. Мастер цеха осуществлял погрузку похищаемого имущества в мусоровоз, контролер-охранник обеспечивал беспрепятственный выезд, а водитель отклонялся от маршрута и выгружал похищенное в оговоренном месте. Там его уже поджидали покупатели.
 
За один раз им удавалось вывезти под слоем мусора более 5 тонн изделий из дорогостоящего металла. В общей совокупности сумма ущерба составила более 60 тысяч белорусских рублей. В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.
 
За свои деяния им грозит от 3 до 12 лет колонии и конфискация имущества.
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