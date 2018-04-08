Лига чемпионов. В парах "Ювентус" - "Реал" и "Севилья" - "Бавария" интриги не осталось

В Лиге чемпионов УЕФА во вторник, 3 апреля, прошли первые четвертьфинальные матчи в парах "Ювентус" (Турин) - "Реал" (Мадрид) и "Севилья" - "Бавария" (Мюнхен). В обоих матчах победы добились гости, а интриги перед ответными встречами практически не осталось.
В Италии Криштиану Роналду забил "Ювентусу" уже на 3-й минуте, а на на 64-й минуте оформил дубль голом-шедевром. Ошибка Кьеллини позволила "Реалу" провести опасную атаку, в рамках которой сначала ворота спас Буффон, а затем Роналду забил ударом через себя в падении из района 11-метровой отметки после паса Карвахаля.
После этого за вторую желтую карточку был удален Дибала, а Марсело вскоре забил и третий мяч в вороте "Ювентуса".
Во втором матче дня "Севилья" дома уступила "Баварии" со счетом 1:2. На протяжении большей части первого тайма игра была равной, но в какой-то момент "Севилья" явно завладела преимуществом и справедливо повела в счете. Пабло Сабария воспользовался отличной проникающей передачей Серхио Эскудеро и вывел хозяев вперед. Впрочем, вскоре "Баварии" повезло - после прострела Франка Рибери мяч в свои ворота переправил Хесус Навас.
"Севилья" оптимистично начала игру, но затем уступила перед мощью "Баварии". Пускай оба гола мюнхенцев случились из-за рикошетов от ног соперников, но справедливость победы команды Юппа Хайнкеса не вызывает никаких сомнений.
Завтра, 4 апреля, начнется противостояние в парах "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" и "Барселона" - "Рома".
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