Конференция «Цифровой банкинг»: тенденции мира цифровизации

Современный белорусский рынок банковских услуг проходит этап цифровизации: речь идет о внедрении алгоритмов выполнения шаблонных процессов, которые уже существуют в банках, на качественно другом уровне. Успешным игроком становится тот, кто на волне перемен вчера собрал необходимую информацию, сегодня изменился, а на завтра построил гибкую стратегию, опережающую спрос.

Второй год подряд ЗАО «Альфа-банк» как лидер процессов цифровизации (диджитализации) выступает главным партнером Конференции. Председатель правления банка Валерий Смоляк отметил: «Альфа-банк», как и любой другой успешный банк, заинтересован в развитии отрасли в целом. И совместная работа всех игроков рынка – ключевое условие для этого развития, движения вперед, принятия важных решений. В результате выигрывает рынок, а потребитель получает лучший сервис, более высокое качество услуг, новые возможности. Все просто – поддерживая подобные «Цифровому банкингу» проекты, мы поддерживаем партнерство ради развития каждого отдельного игрока и отрасли в целом».

«Однако разделять клиентов или выделять отдельные сегменты пользователей инновационным сервисом не стоит. По пути радикального внедрения инноваций ради инноваций не идет сегодня никто. Если говорить о портрете клиента, на которого ориентировано данное предложение, то, например, «Альфа-Банк» отталкивается от спроса, – говорит Валерий Смоляк. – Каждый продукт появляется благодаря ожиданиям клиента. В некоторых случаях неосознанных, однако уже сформированных.

Например, когда «Альфа-Банк» запускал первый в Беларуси мобильный банк для юридических лиц, открытой потребности или ожиданий среди клиентов не было – люди просто не думали, что управлять счетами компании с помощью смартфона возможно. Однако необходимость мобильных инструментов для проведения платежей, начисления заработной платы и других операций давно назрела, и это понимали менеджеры банка, которые ежедневно решали вопросы бизнес-клиентов. В результате мобильное банковское приложение, которое традиционно было продуктом только для частных клиентов, очень быстро превратилось в важнейший ежедневный инструмент для работы компаний. Всего лишь за год доля проникновения мобильного сервиса среди малых компаний-клиентов «Альфа-Банка» выросла практически вдвое с 24 до 43%.

Это доказывает то, что цифровые технологии востребованы независимо от категории клиента. Мы также видим, что возраст, социальное положение или место проживания так же уходят с позиции определяющих факторов. При этом уровень финансовой грамотности белорусов стремительно повышается. И, если этот фактор был сдерживающим несколько лет назад, то сегодня он стимулирует банки на активное внедрение инноваций. И мы создаем их для современных белорусов».