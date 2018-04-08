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06. 04. 2018

"Арсенал" разгромил ЦСКА и другие результаты 1/4 финала Лиги Европы

Источник фото: УЕФА

В четверг, 5 апреля, стартовали четвертьфинальные матчи второго по значимости европейского клубного турнира – Лиги Европы УЕФА. Лондонский "Арсенал" у себя дома обыграл со счетом 4:1 московский ЦСКА и сделал весомую заявку на выход в полуфинал.

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У "Арсенала" в первом тайме дубли сделали Рэмзи и Ляказетт, а у ЦСКА ударом со штрафного забил Головин. Во втором тайме забитых голов не было.

В других матчах "РБ Лейпциг" дома обыграл с минимальным счетом 1:0 марсельский "Олимпик", "Лацио" был сильнее "Зальцбурга" - 4:2, а мадридский "Атлетико" переиграл лиссабонский "Спортинг" - 2:0.

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