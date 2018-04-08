В Минске покажут оперу "Тоска" Джакомо Пуччини

В Минске 25 апреля состоится премьера оперы "Тоска" Джакомо Пуччини в постановке народного артиста России режиссера Александра Тителя. Дирижер-постановщик – заслуженный артист Украины Виктор Плоскина.

Опера "Богема" была дважды поставлена на сцене Большого театра Беларуси: в 1968 и 2002 году. Третью постановку осуществляет народный артист России, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Российской театральной премии "Золотая маска", профессор Российской Академии театрального искусства (ГИТИС) Александр Титель.

Это не первая постановка оперы "Богема" именитым режиссером, его спектакль "Богема" с успехом не первый год идет на сцене Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, где Александр Титель возглавляет оперную труппу.

Белорусская постановка мэтра будет посвящена людям искусства, художникам, которые творили в начале ХХ века. С точки зрения эстетики в основе художественной концепции нового спектакля — раннее искусство модернизма.

История друзей, художника Марселя, поэта Рудольфа, философа Коллена и музыканта Шонара, а также Мими и Мюзеты, будет происходить в 1910-20-е годы. Главные герои, по задумке авторов, это знаменитые сегодня художники начала ХХ века.

Автор сценографии Юрий Устинов и художник по костюмам Ирина Акимова, следуя режиссерской концепции, представят минималистичные декорации в стиле модерн, а также так называемую "кинетическую живопись" — прием, когда декорация как бы оживает. Каждая мизансцена должна быть живописна, считают постановщики, поэтому они стремятся сделать спектакль максимально "эстетски", предельно уйти от бытовых деталей на сцене. Молодые представители парижской богемы будут жить не в тесной мансарде, а в большом помещении, которое они сняли для того, чтобы устроить в нем выставку своих работ…

Главная задача режиссера и его команды — сделать лирический спектакль с динамическим сюжетом, в котором есть правда чувств и образов и где каждая мизансцена является миниатюрным художественным произведением.