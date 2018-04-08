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06. 04. 2018

На заводе «Белшина» при пожаре пострадал сварщик‍

Источник фото: МЧС

В четверг, 5 апреля, при пожаре на заводе крупногабаритных шин "Белшина" в Бобруйске пострадал один человек. Пожар произошел из-за нарушения противопожарных требований при проведении огневых работ на втором этаже трехэтажного здания подготовительном цеха, сообщили в областном управлении МЧС.

Пострадавший – сварщик 1955 года рождения, он госпитализирован с ожогами 1-3 степени 2% тела и отравлением продуктами горения.

В МЧС уточнили, что в результате пожара в цеху поврежден воздуховод, силовой кабель и система маслоподачи резиносмесителя, также закопчены оборудование и стены.

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