На заводе «Белшина» при пожаре пострадал сварщик‍

В четверг, 5 апреля, при пожаре на заводе крупногабаритных шин "Белшина" в Бобруйске пострадал один человек. Пожар произошел из-за нарушения противопожарных требований при проведении огневых работ на втором этаже трехэтажного здания подготовительном цеха, сообщили в областном управлении МЧС.

Пострадавший – сварщик 1955 года рождения, он госпитализирован с ожогами 1-3 степени 2% тела и отравлением продуктами горения. В МЧС уточнили, что в результате пожара в цеху поврежден воздуховод, силовой кабель и система маслоподачи резиносмесителя, также закопчены оборудование и стены.