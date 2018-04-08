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06. 04. 2018

В Бресте водитель погрузчика "наехал" на велосипедистов - видео

В Бресте водитель погрузчика совершил непонятный маневр на пешеходном переходе, из-за чего чуть не переехал нескольких велосипедистов. Происшествие произошло днем 5 апреля около 17:00 на перекрестке улиц 28 Июля и Октябрьской революции.

Водитель погрузчика проехал перекресток на мигающий желтый, а затем по непонятной причине свернул на пешеходный переход, по которому уже начали движение на зеленый велосипедисты, развернулся через островок безопасности, вынудив велосипедистов разъезжаться в разные стороны, и продолжил движение в том же направлении, в котором двигался изначально. Зачем погрузчик разворачивался на пешедном переходе, остается загадкой.

По материалам brestcity.com

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