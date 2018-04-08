Эксперты назвали топ-15 белорусских ЗОЖ-продуктов

В Беларуси составили топ-15 здоровых продуктов отечественного производства. Большинство позиций в нем заняла белорусская «молочка». Составили список эксперты РОО «Белорусская федерация силового экстрима» на основе товаров, производимых в стране и доступных в супермаркетах.

Белорусские производители активно перенимают тренд на здоровый образ жизни. За последние год-два выросло число продуктов, развивающих идеи правильного питания. Причем если раньше их приходилось искать на товарной полке, то сейчас их размещают на видном месте. Многие производители пересмотрели составы своих продуктов в сторону большей сбалансированности и пищевой ценности.

«Мода на правильное питание диктует свои правила на рынке продовольствия. Белорусы стали следить за тем, что едят и как выглядят. Потребители всё чаще выбирают продукты с низкой жирностью и ограничивают себя в сладостях и «пищевом мусоре». Производители стали задумываться над тем, чтобы увеличить содержание белка, витаминов и минералов. Приобрели популярность продукты с сывороточным белком, в котором есть почти все незаменимые аминокислоты. Питаться с пользой для здоровья стало гораздо проще», – подчеркнул председатель РОО «Белорусская федерация силового экстрима» Димитрий Кривогуз.

Молочные продукты представлены обезжиренным творогом «Молочные Горки», в котором всего 71 килокалория. 180-грамовой пачки хватит на стандартный прием пищи, такой как завтрак. В качестве альтернативы – 3-процентный творог того же производителя, но с добавлением сливок. Энергетическая ценность немного выше – 96,2 килокалории.

В список вошли сразу два белковых напитка. Так, Exponenta Active включает 26 г сывороточного белка, но при этом не «тяжелее» молока – всего 50 кКал на 100 мл. Exponenta Imuno+ обогащен также витаминами и лактобактериями. Белорусское ноу-хау не имеет аналогов в СНГ и позиционируется в качестве здорового перекуса. По просьбам «зожевцев» напиток перешел с аспартама на натуральную стевию, а заодно выпустил два новых вкуса («Клубника-Арбуз» и «Черника-Алоэ»).

Среди сыров – «Мягкий адыгейский легкий» от Granabella, которые изготовлен на основе пахты 12%. Низкое содержание жира (всего 3,7 грамма) отразилось и на энергетической ценности – 142,5 килокалорий. Сыр подходит для салатов и хорошо сочетается со свежей зеленью.

Полезными названы и перепелиные яйца витебской фабрики «Городок», богатые на белок, витамины A и B и необходимые микроэлементы. То же самое относится и к индюшатине «Островецкое», которая не вызывает аллергии и почти не содержит холестерина.

В список также попали продукты со сложными углеводами. Среди них – чечевица «Эколайн Green». В сравнении с горохом в ней меньше жира (всего 1,5 г) и больше питательных веществ, а энергетическая ценность составляет 284 кКал. Не менее полезна овсяная крупа «Столичная мельница». В отличие от хлопьев, в ней больше клетчатки и полезных веществ. Такая овсянка особенно полезна на завтрак.

В числе ЗОЖ-продуктов также оказалась маринованная морская капуста «Санта Бремор». Низкокалорийный источник йода способствует работе сердца и нервной системы. В здоровый рацион вошел и коктейль из морепродуктов с мидиями, кальмарами и креветками.

Продолжили список травяной чай с добавлением белорусских трав Kali Laska. В коллекции представлены различные смеси – с мятой, чабрецом, васильками и шиповникам. Среди полезных продуктов – и яблочный сок прямого отжима «Эпллайн». Для производства 3 литров используется 5 кг яблок, что позволяет сохранить витамины. В топ-15 попало и фруктовое пюре «Будь здоров» от АВС, которое богато природной клетчаткой и не содержит сахара.

Замкнули перечень свежая зелень Ждановичского агрокомбината и льняное масло «Лянок», которое содержит почти все витамины и полинасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6.

«В здоровом питании можно использовать и другие продукты, которые широко представлены в белорусском ритейле. Более того, ничего вредного в магазинах нет в принципе – важно знать меру и стремиться сбалансировать рацион питания, чтобы на 1 г белка приходилось 0,9-1,1 г жиров и 3-4 г углеводов. Из-за популярности фастфуда, мучного и сладостей многие злоупотребляют жирами и простыми углеводами. Развитие сегмента продуктов, ориентированных на правильное питание, позволяют выправить ситуацию», – считает трехкратный чемпион Беларуси по силовому экстриму Сергей Вачинский.