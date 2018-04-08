Британец на Porsche протаранил стену и "приземлился" в подземном переходе

В Великобритании 73-летний мужчина пролетел на своем Porsche сквозь стену и ограждение, а затем "приземлился" в подземном переходе. В результате происшествия никто не пострадал, сообщил сержант местной полиции Колин Шид в своем Twitter.

Отмечено, что на место инцидента сразу прибыла полиция графства Эссекс.

По данным Шида, водителю предложат пройти курс "фитнеса для вождения", также об инциденте проинформируют Агентство лицензирования водителей и транспортных средств.

Фото в микроблоге собрало много комментариев, например: "А я думал, что это я плохо паркуюсь".

Другой пользователь написал: "Ущипните меня, почему 73-летний управляет таким автомобилем".

Источник: korrespondent.net