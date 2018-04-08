Выигрывает тот, кто создает и развивает HR-бренд

В последнее время все большее значение для работодателей приобретает работа над HR-брендом компании. По сравнению с 2016 годом прошедший 2017 год показал серьезный рост количества размещенных вакансий на сайте rabota.tut.by (в среднем ежеквартально +40,5%) на фоне незначительной динамики резюме (в среднем ежеквартально прирост составил +1,8%).

Очевидно, что желая привлечь нужных сотрудников, компаниям следует демонстрировать рынку свои сильные стороны и преимущества, конкурировать за персонал с другими игроками, формировать позитивный образ работодателя в глазах кандидатов.

По результатам опроса, который провел исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY, репутация компании-работодателя играет существенную роль при трудоустройстве.

Более 90% респондентов ответили, что они изучают репутацию потенциальных работодателей, а треть опрошенных даже уверяют в том, что для них это один из наиболее значимых факторов при выборе.

Соискатели используют различные каналы для получения информации о компании, в которой им, возможно, придется работать. Чаще всего кандидаты обращаются к официальным сайтам компаний (65,24%), полагаются на рекомендации друзей и знакомых (58,29%), а также изучают форумы (51,87%) и сайты по поиску работы (34,22%). Информацию о потенциальных работодателях соискатели также черпают из СМИ (19,25%) и социальных сетей (24,60%).

Вне зависимости от того, уделяет ли компания должное внимание своему HR-бренду, у нее складывается определенная репутация на рынке труда. Как правило, те компании, которые работают в данном направлении, выглядят более привлекательно в глазах не только соискателей, но и собственных сотрудников.

Многие белорусские предприятия реализуют прекрасные проекты в области управления персоналом, но далеко не все транслируют это рынку. А ведь очень важно еще и рассказывать, чем ваша компания отличается от других, почему у вас комфортно работать, за что вас ценят сотрудники.

Один из эффективных способов рассказать о своих достижениях и поделиться с рынком успешными проектами – это участие в профессиональных конкурсах.

Номинанты конкурса «Премия HR-бренд 2018» поделились тем, какое значение для имиджа компании имеет участие в подобных конкурсах.

«Участие в профессиональном конкурсе всегда начинается с тщательного аудита. Это нужно как минимум для того, чтобы понять какие шансы на победу у компании и почему. Еще более глубокий анализ требуется в ходе подготовки конкурсных документов. Поэтому, на мой взгляд, самым ценным для участников конкурса является процесс подготовки к нему. Очередной конкурс – это повод взглянуть на свои подходы через призму неких авторитетных критериев оценки, возможно до сих пор, недостаточно объемно представленных во внутренней системе оценки деятельности компании. Результатом всегда становится совершенствование текущей деятельности за счет осознания возможностей, нахождения точек роста, разработки и реализации программ конкретных мероприятий. Разумеется, нет ничего приятнее победы в конкурсе, в котором было много достойных проектов и кандидатов – это мы знаем по себе. Я очень рада, что в настоящее время в Беларуси проводится немало серьезных конкурсов, участие в которых способствует развитию профессионализма в разных сферах деятельности, и конкурс «Премия HR-бренд» – один из наиболее заметных среди них», - комментирует Наталья Черник, заместитель директора по развитию и маркетингу ОАО «Туровский молочный комбинат», номинант конкурса «Премия HR-бренд 2018».

Многие белорусские компании из года в год принимают участие в профессиональных конкурсах, так как осознают значимость подобных мероприятий для развития компании и для ее репутации на рынке. Так, например, компания «СофтТеко» - один из победителей конкурса «Премия HR-бренд 2017», уже заявила о своем желании представить свой новый проект на конкурсе «Премия HR-бренд 2018».

Ольга Ярошевич, HR-менеджер компании «СофтТеко», рассказывает, что для них дало участие: «В этом году компания «СофтТеко» отмечает свой первый важный юбилей – 10-летие. И, конечно, за это время мы уже не раз участвовали в различных интересных конкурсах и занимали призовые места. Каждое такое событие – это яркая страница в нашей истории, это двигатель нашего развития и, конечно же, предмет для гордости за наш профессионализм. Соревнование порождает здоровую конкуренцию. Ведь рядом с тобой на призовое место борются сильные компании. И что важно, в такой борьбе есть чему поучиться. Новые эффективные инструменты, актуальные темы для проектов, инновационные подходы к решению многих задач – все это помогает становиться нам еще лучше. Признание со стороны коллег – это очень важная для нас оценка. Она повышает наш статус, мотивацию двигаться вперед, учиться и, в свою очередь, делиться нашими знаниями. Наши сотрудники приветствуют стремление компании входить в ТОП работодателей. Комфортные, конкурентоспособные условия труда, стабильность и уверенность в завтрашнем дне, возможность учиться и самореализовываться в обучающих проектах «СофтТеко» – все это помогает наших сотрудникам развивать и применять свой профессиональный потенциал, чувствовать себя нужными, вовлеченными в важные бизнес-процессы.

Участие в конкурсе «Премия HR-бренд» - замечательное событие в жизни «СофтТеко». Гордость за компанию и ее достижения – вот что чувствовала наша команда, получив заветный приз. Мы уверены, что впереди нас ждут новые интересные проекты и новые победы! Для меня, как для HR успешной IT-компании, наша победа в конкурсе «Премия HR-бренд» - это прежде всего огромная радость. Мы не просто сделали хороший проект. Мы сумели рассказать о нем всему профессиональному сообществу, своим опытом вдохновить коллег! Как мы учимся у других, читаем умные книги и посещаем мероприятия, так и наш проект для многих стал своего рода учебой. Раз смогли мы, сможете и Вы! Именно такой посыл дает этот замечательный конкурс».

Создание и развитие сильного HR-бренда компании непростой, долговременный и скрупулезный труд, однако он рано или поздно оправдывает те усилия, которые в него инвестировала компания. Благодаря продуманному HR-бренду, компании привлекают и удерживают нужных им сотрудников, которые являются лучшими в своей сфере, соответствуют корпоративной культуре и вносят свой вклад в деятельность компании, повышают устойчивость и эффективность бизнеса в целом.

«Любой работодатель заинтересован в том, чтобы команда работала эффективно. Для этого необходимо привлечь грамотных специалистов, создать условия для личностного роста и развития, профессиональной самореализации. Сделать это гораздо проще, если на рынке труда бренд работодателя имеет устойчиво положительный имидж. Для нашего предприятия, которое можно назвать весьма амбициозным стартапом, профессионализм команды – один из ключевых факторов успеха. Мы активно инвестируем в это направление и, конечно, имеем убедительные результаты. Многие успешные и известные профессионалы своего дела приехали к нам на завод в г. Туров и загорелись желанием стать частью этого проекта, ушли с хороших должностей из крупных международных компаний, бросили вызов самим себе и доказали, что их знания и опыт имеют самую высшую пробу, и они могут решать задачи любого уровня сложности вопреки самым непростым обстоятельствам. И для этого они не просто вышли из зоны комфорта, а, засучив рукава, начали со строительства здания завода в чистом поле. Привлечь настоящих профессионалов, сформировать такую команду, не растерять жемчужины своей кадровой коллекции – задача, которая под силу не каждому работодателю. Именно здесь работает бренд организации, поскольку бренд – это не только внешние данные, т.е. имидж, но и внутреннее содержание – миссия, видение, ценности, приоритеты и многое другое», - комментирует Наталья Черник, заместитель директора по развитию и маркетингу ОАО «Туровский молочный комбинат», номинант конкурса «Премия HR-бренд 2018».

Номинанты конкурса «Премия HR-бренд 2018»

Партнеры конкурса «Премия HR-бренд 2018»

Присоединяйтесь к конкурсу! Делитесь своими успешными кейсами! Развивайте свой HR-бренд и демонстрируйте его рынку! Подробности на сайте http://hrpremia.by/ и по тел +375 44 718 76 13

«Премия HR-бренд» — конкурс, имеющий международную географию. Он успешно проходит с 2006 года в Российской Федерации; с 2011 г. – в Украине; с 2013 г. – в странах Центральной Азии. С 2014 года «Премия HR-бренд» проходит в Республике Беларусь. Организатор конкурса на белорусском рынке – РАБОТА.TUT.BY