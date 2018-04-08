Интернет-маркетинг: кого ищут компании, какие требования и сколько готовы платить

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY проанализировал резюме соискателей, а также вакансии компаний, которые искали на rabota.tut.by специалистов в интернет-маркетинге с 1 сентября 2017 года по 28 февраля 2018 года. В выборку вошли следующие позиции: интернет-маркетолог, SMM-специалист, копирайтер, SEO-специалист, таргетолог и директолог.

Конкуренция

В целом маркетинг сейчас достаточно комфортная сфера как для специалистов с опытом работы, так и для соискателей без опыта: конкуренция здесь ниже средней по рынку труда в 2 раза. В 1 кв. 2018 года средняя конкуренция по рынку труда составила 7 резюме на 1 вакансию, средняя конкуренция в маркетинге, рекламе и PR – 3,5 резюме на 1 вакансию.

В разрезе профессий в интернет-маркетинге наивысшая конкуренция в период с сентября 2017 года по февраль 2018 года зафиксирована у копирайтеров без опыта работы: на 1 вакансию приходилось 3,8 резюме. Копирайтерам с опытом работы 1-3 года было намного проще найти работу – на 1 вакансию приходилось 0,8 резюме. Не хватало специалистов с опытом работы в интернет-маркетинге и по другим позициям.

Кого искали работодатели и какие требования предъявляли

Активнее всего работодатели искали интернет-маркетологов, SMM- и SEO-специалистов, копирайтеров. Приглашали на работу и таких специалистов, как таргетологи и директологи.

«Тем, кто еще ищет себя в профессии, но при этом на «ты» с аналитикой и цифрами, имеет логический склад ума, я бы рекомендовала развиваться в сфере интернет-маркетинга. Это направление сейчас трендовое и наиболее востребованное: товары и услуги мы чаще всего продвигаем через интернет. Интернет-маркетинг - это один из основных инструментов при продажах и продвижении бизнеса, кроме того, это быстроразвивающаяся сфера, где ежедневно происходят различные изменения. Сегодня много информации по интернет-маркетингу представлено в открытом доступе, что очень удобно для частично самостоятельного изучения. Следите за появлением новых каналов и инструментов продвижения, обучайтесь новым технологиям, и тогда вы будете достаточно комфортно чувствовать себя на рынке труда, будете востребованы», - комментирует Светлана Шапорова, директор РАБОТА.TUT.BY.

Мы выделили наиболее общие требования, которые встречались в вакансиях работодателей по рассматриваемым позициям.

Зарплатные ожидания соискателей и предложения работодателей

В ТОП предложений по заработным платам от работодателей вошли SEO-специалисты и интернет-маркетологи. Наиболее привлекательные зарплатные предложения были для SEO-специалистов с опытом работы. Середина рынка заработных плат для них составила – от 1000 BYN при условии занятости на полный рабочий день. Так, половина работодателей SEO-специалистам с опытом работы готова была платить больше указанной суммы.

Наиболее высокие зарплатные ожидания были у SEO-специалистов без опыта работы: от 2000 BYN против предложенного компаниями максимума от 1200 BYN соискателям без опыта работы. Также некоторые директологи в максимуме по зарплате указали от 2040 BYN против предложенной нанимателями наивысшей зарплаты от 1600 BYN.

«Периодически мы наблюдаем ситуацию, когда у соискателей слишком высокие либо наоборот низкие зарплатные ожидания. Если вы не знаете или сомневаетесь, какую зарплату указать в резюме, воспользуйтесь нашим сервисом. С помощью настроек расширенного поиска на сайте rabota.tut.by найдите актуальные подходящие для вас вакансии с заработными платами и соответствующим вашему опытом работы, просмотрите 10-15 вакансий и вычислите среднее значение по зарплатным предложениям работодателей. Таким образом, вы сможете определить, какая зарплата, указанная в вашем резюме, будет конкурентной на рынке труда», - рекомендует Светлана Шапорова, директор РАБОТА.TUT.BY.