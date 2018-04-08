Сопротивление бессмысленно: с новой сольной программой Лолита вернется в Минск

15 ноября, на следующий день после своего юбилейного дня рождения, Лолита выступит в Минске. Белорусские поклонники эпатажной и всегда откровенной звезды российской эстрады смогут лично поздравить диву и спеть вместе с ней любимые песни.

«Там, где окончен спектакль, реальная начинается жизнь»

Однажды Лолите удалось очаровать неприступного лидера культовой немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. В последний день фестиваля «Жара» в Баку они случайно встретились в холле отеля. Артистам было достаточно всего пары минут разговора, чтобы проникнуться восхищением друг к другу. Позже Линдеманн сказал, что, по его мнению, Лолита – это «настоящий рок-н-ролл».

Недавно Лолита снова заставила всех открыть рты от восхищения. Её новое видео «Раневская» потрясает: артистка создала пронзительный образ стареющей актрисы, являясь то в ярком сценическом макияже, то без капли грима и ретуши. Минималистичный и стильный черно-белый клип снят на тбилисской студии «Картули пилми» режиссером Тина Баркалая, работавшей с Нино Катамадзе.

Поклонники восторженно приняли новую работу артистки, преклоняясь перед новой гранью откровения любимой певицы:

«Простота и глубина – в этом вся Лолита. А отсылка к моцартовской Лакримозе в аранжировке песни – особый момент драматизма», «Не скрывать свои морщины в наше время – это смело!», «Эта песня и о моей боли... Браво, Лолита!﻿», «Очень сильно. История талантливейшей женщины с трагической судьбой. В этой песне она оживает», «Лолита так похожа на великую Раневскую, такая же самоироничная, харизматичная, не боится быть смешной и нелепой, браво!».

«Я не играла, я прожила. Всю эту пьеcу так, как смогла»

На сцене Лолита Милявская с 14 лет. И все это время она дарит зрителям фейерверк эмоций, объединяя в одном выступлении кабаре, бурлеск, драму, трагикомедию и мощный вокал.

Яркие работы 90-х годов «Зараза», «За пивом» и «Я обиделась» до сих пор поют посетители караоке-баров, да и хиты последних лет «Ориентация Север», «Шпилька-каблучок», «Ты – мое море», «Снилось мне» имеют все шансы стать классикой эстрадного жанра.

«Красивых много. Верных мало»

14 ноября Лолите Милявской исполнится 55, она никогда не скрывала свой возраст. Как не скрывает и морщинки, проблемы в отношениях с мужчинами, усталость от безумного ритма жизни – все, что так знакомо каждой женщине. Похоже, именно в этой откровенности и кроется секрет всенародного обожания Лолиты.

Несмотря на провокационный сценический образ, в повседневной жизни близкие люди знают Лолиту заботливой женой и мамой, неравнодушной подругой.

Коллеги говорят о Лолите, как об одном из самых порядочных и отзывчивых людей на российской эстраде. О широте души певицы говорит и тот факт, что именно Лолита приютила Светлану Лободу в Москве, когда та перебралась в столицу. Светлана тепло отзывается о близкой подруге:

«Лолита – это единственный человек в моей жизни, о котором я могу говорить только хорошее. Большой артист, но кроме того, большой человек. А это куда важнее».

«Оказалось, я твоя сила»

Оставаться равнодушным к творчеству Лолиты невозможно. Она всегда разная, но при этом остается верна самой себе и своему зрителю. Мы помним ее яркие сценические образы, а теперь она открылась нам без грима, певица представала перед зрителем экстравагантной и резкой, а порой – трогательной и нежной. Сама певица признается в многочисленных интервью, что в последние годы в ее творчестве стало больше глубины и женской мудрости – и это именно то, что ей сейчас нужно.

Лолита каждый раз находит все новые возможности прикоснуться к сердцам поклонников. Какой она выйдет к белорусским зрителям в этот раз, узнаем на концерте 15 ноября.

Пусть не с небес сошедшая, но со страстью к полёту, Лолита отпразднует 55-й день рождения вместе с белорусской публикой на сцене Дворца Республики. Артистка подарит каждому персональный праздник, на котором будут шутки и исповеди, откровенность и безудержная энергия, эмоции, бьющие через край и, конечно, любимые песни.

Билеты поступили в продажу сегодня.

Цены билетов: от 35 до 160 рублей.

Инфолиния: 033 365 00 00

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия – концертного агентства «Атом М» (без комиссии), на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.