Ансамбль «Песняры» представит в Минске программу «Разам быць»

23 мая в КЗ «Минск» в рамках большого сольного концерта Белорусский государственный ансамбль «Песняры» представит концертную программу «Разам быць». В нее войдут песни из нового альбома и лучшее за многолетнюю историю коллектива.

ВИА «Песняры» – легендарный коллектив, основанный народным артистом Владимиром Мулявиным в 1969 году. В 1989 году он стал Белорусским государственным ансамблем. Нынешний состав начал работу в 2003 году, сохраняя все лучшее, что было у «Песняров»: безупречное живое исполнение, мелодизм и акцент на белорусскоязычном творчестве.

– За год мы даем от 80 до 100 концертов, причем больше половины из них за рубежом. Поэтому каждое возвращение в Минск для нас приятное и очень теплое. Хочется быть с нашими семьями и близкими, гулять по улицам. Именно это ощущение гармонии и радости мы заложили в название большого сольного концерта в столице, – говорит художественный руководитель «Песняров» Роман Козырев.

«Песняры» с программой «Разам быць»

23 мая – Минск, КЗ «Минск» – 19:00

Билеты: от 20 до 28 рублей

Продажа: Kvitki.by, в кассах города, салонах «Евросеть», «Связной», «На связи».

Инфолиния: (033) 661 14 32

Фото: Артем Песецкий