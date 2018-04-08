Официальные продажи iPad 2018 начнутся в Беларуси 13 апреля, цена — от 899 BYN

Apple презентовала новый iPad 27 марта. В Беларуси планшет появится в магазинах i-Store уже в эту пятницу. Но предзаказы на iPad 2018 года официальный Premium Reseller Apple в Беларуси предлагает оформить уже сейчас.

Apple не только остается флагманом среди производителей планшетов, но и увеличивает обороты. По данным IDC в 2017 году компания выпустила на один миллион устройств больше, чем в 2016-м. Это при условии, что мировой рынок планшетов продолжает падать. Но именно iPad пользуются активным спросом у потребителя. Поэтому выход новинки в линейке iPad — логичное продолжение популярного гаджета.

Чем удивит новый планшет?

Последняя модель iPad — это более мощный процессор, интегрированные обучающие программы и возможность работать с Apple Pencil, которая ранее была доступна только владельцам iPad Pro. Сейчас стилус оптимизирован и под учебные приложения. Также в устройство добавлены новые функции, благодаря которым iPad этого года стал незаменимым помощником для образования, работы и отдыха.

Образование

В новой версии планшета доступна функция Shared iPad, с помощью которой преподаватели могут работать с устройством вместе со своими учениками, рассылать им раздаточные материалы и следить за успеваемостью. Базовый объем облачного хранилища iCloud для образовательных учреждений будет увеличен с 5 Гб до 200 Гб.

Работа

В обновленной версии приложений пакета iWork также появилась новая полезная функция — умное аннотирование. Благодаря ей пользователи смогут привязать свои рукописные заметки к конкретным словам, а не оставлять их отдельным рисунком, кочующим по документу.

Отдых

«Скорость iPad поражает», — резюмирует Apple в описании нового планшета на apple.com. Он отлично подходит для работы с видео 4K и игр со сложной графикой. Учтены и мировые тренды: в устройстве предусмотрена технология дополненной реальности (AR), позволяющая соединить на экране виртуальные объекты и реальный мир.

От предшественника у 6-го iPad остался мощный аккумулятор (работа без зарядки до 10 часов) и 2 встроенные камеры с высоким качеством съемки — фронтальная 1.2 Мп и основная 8 Мп iSight.



«iPad 2017 стал самым продаваемым планшетом Apple за всю историю магазинов i-Store. Белорусы оценили богатый функционал и невысокую стоимость iPad по сравнению с Pro-версиями, а операционная система iOS 11, которая вышла в 2017 году и существенно расширила возможности планшетов, только подогрела интерес к этой категории. Мы уверены, что новый iPad станет ещё популярнее у белорусских пользователей, и делаем большую ставку на образовательный сегмент», — комментирует руководитель розничной сети i-Store официального партнёра компании Apple в Беларуси со статусом Артём Колядич.

В магазинах i-Store планшеты будут доступны в трёх цветах: «Серый космос», серебристый, а также обновленный золотой — сочетание «Розового золота» и классического золота.

12 апреля планшет появится в демо-зонах i-Store, где посетители смогут оценить возможности устройства и его работу в связке с Apple Pencil. Стоимость новых iPad:

iPad Wi-Fi 32GB — 899 BYN

iPad Wi-Fi 128GB — 1149 BYN

iPad Wi-Fi + Cellular 32GB —1199 BYN

iPad Wi-Fi + Cellular 128GB — 1489 BYN.

Стоимость планшетов iPad 2018 в США стартует от 329 долларов.