Швейцарские технологии сделают минское метро безопаснее и тише

При монтаже путей новых станций «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» была применена технология эластичного крепления рельсов, разработанная структурным подразделением швейцарского концерна Sika в Республике Беларусь совместно с Заводом Железобетонных Конструкций ОАО «Минскметрострой». Новый способ укладки рельсовых путей позволит значительно уменьшить уровень и интенсивность вибраций, возникающих при движении поездов. Данный способ крепления обеспечивает снижение шума на 10-20 дБ, что в среднем на 50% тише для восприятия человека.

Разработка концерна Sika, состав Icosit KC на полиуретановой основе, обеспечивает эластичное крепление рельсов к основанию, которое поглощает вибрации, возникающие во время движения поезда. Благодаря уникальным физико-механическим свойствам системы, способности заполнять неровности основания и высокой прочности сцепления с бетоном и сталью данная технология позволяет повысить комфорт и безопасность движения, увеличить долговечность эксплуатации полотна и подвижного состава. Срок службы таких путей превышает 60 лет, и в долгосрочной перспективе их обслуживание обойдется на 80-90% дешевле по сравнению с классическим полотном.

«Технология эластичного крепления рельсов в Минском метрополитене была применена впервые. Она позволит сделать метро тише, безопаснее и менее затратным с точки зрения эксплуатации. Наши коллеги из департамента путей метрополитена города Нюрнберга в ходе измерений звуковых колебаний в конструкции при использовании эластичной дискретной фиксации рельсов пришли к выводу, что уровень шума на различных частотах при использовании данной технологии снижается до 20 дБ по сравнению с традиционной балластной системой и системой с резиновыми подкладками», - пояснил Леонид Охорзин, директор компании Sika в Республике Беларусь.