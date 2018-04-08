Творческий вечер композитора Александра Журбина пройдет в Минске

27 апреля в Белорусской государственной филармонии состоится творческий вечер композитора Александра Журбина. Александр Борисович Журбин – российский композитор, автор музыки к 60 фильмам и 40 мюзиклам, лауреат Всесоюзных и Международных премий, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза композиторов, а также союзов писателей, журналистов, театральных деятелей, кинематографистов. Концерт пройдёт при поддержке Россотрудничества и компании «Ланит».

Творческий вечер откроет "Sinfonia Giocosa" (первое исполнение в Минске) в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь. Главный дирижер оркестра Народный артист Беларуси Александр Анисимов.

Продолжит вечер мировая премьера: Концерт для цимбал и симфонического оркестра в 3-х частях. Солистка - выпускница Белорусской Академии Музыки и музыкального факультета Сиднейского университета, лауреат 1 премии Международного конкурса исполнителей на народных инструментах «Кубок Севера» Людмила Никольская (Австралия). Этот концерт композитор посвятил Людмиле Никольской.

Во втором отделении творческого вечера маэстро Александра Журбина прозвучат фрагменты из мюзиклов, песни и романсы в исполнении Народной артистки Беларуси Натальи Гайда (сопрано), Заслуженной артистки Республики Беларусь Оксаны Волковой (меццо-сопрано), Народного артиста Беларуси Владимира Петрова (баритон). Ряд произведений исполнит муза и жена композитора Ирина Гинзбург – поэтесса, песни на стихи которой любимы целыми поколениями слушателей. Ритм-секция: Людмила Круковская (бас гитара) и Александр Сапега (ударные).

За дирижерским пультом в этот вечер Вячеслав Чернухо-Волич. Концерт состоится 27 апреля в 19:00 на сцене Белорусской государственной филармонии (пр-т Независимости, 50). Организатором творческого вечера выступает концертное агентство «Эквилибриум АРТС».

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