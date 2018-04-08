В России учителя приговорили к 330 часам работ за стих об Украине

Суд в селе Тросна Орловской области РФ приговорил школьного учителя Александра Бывшева к 330 часам обязательных работ за публикацию на личной странице ВКонтакте стихотворения На независимость Украины. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщают Грани.ру.

Отмечается, что учитель немецкого языка по профессии объявлен виновным по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

Также в качестве дополнительного наказания на Бывшева наложен трехлетний запрет работать в школе.

В приговоре заявляется, что Бывшев поддерживает "режим, сложившийся в Украине после государственного переворота 2014 года". Были процитированы показания свидетелей обвинения. В них, среди прочего, отмечалось, что поэт "в жизни не состоялся - вот и решил пойти путем Иуды", "выражает свою точку зрения, отличающуюся от мнения подавляющего большинства населения России". Также упоминается, что его мать украинка.

К слову, стихотворение На независимость Украины учитель опубликовал во Вконтакте 22 февраля 2015 года.

Напомним, в марте 2014 года после аннексии Россией Крыма Александр Бывшев написал два стихотворения, в которых в резких выражениях призвал украинцев сопротивляться интервентам. В рамках заведенного на него уголовного дела была проведена лингвистическая экспертиза, которая не обнаружила ничего криминального в стихах Бывшева.

Однако затем была проведена еще одна экспертиза, согласно которой стихи Бывшева возбуждают ненависть и вражду к русским. Именно эту, повторную экспертизу, суд приобщил к делу.

Источник: korrespondent.net