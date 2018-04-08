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09. 04. 2018

В Самаре возле ТРЦ начался пожар

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В российском городе Самара в здании, расположенном в непосредственной близости от культурно-развлекательного центра Звезда, в понедельник, 9 апреля, начался пожар. Об этом сообщает Интерфакс.

Крыша здания объята огнем, вокруг сильное задымление.

Здание, в котором вспыхнул пожар, находится на реконструкции. Также в нем расположен музей рок-н-ролла.

Предположительно, пострадавших нет.

Пожарные подразделения уже локализовали возгорание.

Ранее в Москве горел торговый центр Персей для детей.

Источник: korrespondent.net

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