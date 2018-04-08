Пожар в российской Самаре потушили

В российском городе Самара ликвидировали крупное возгорание в здании бывшего ресторана на Ново-Садовой улице рядом с культурно-развлекательным центром Звезда. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщает МК со ссылкой на МЧС РФ.
В результате происшествия пострадавших нет.
Сотрудники и посетители центра эвакуировались самостоятельно. Площадь пожара составила 450 кв метров.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
Ранее в Москве горел торговый центр Персей для детей.
Источник: korrespondent.net
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