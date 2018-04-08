Нервные клетки способны восстанавливаться даже в пожилом возрасте

Результаты нового исследования показали, что мозг продолжает генерировать новые нейроны на протяжении всей жизни человека.

Ученые Колумбийского университета в США доказали, что пожилые люди имеют столько же молодых нервных клеток в части мозга, связанной с памятью, как и подростки. В статье, опубликованной в издании Cell Stem Cell, подчеркивается, что гиппокамп (часть лимбической системы головного мозга) продолжает генерировать новые нейроны на протяжении всей жизни человека.

Вывод противоречит исследованию, опубликованному в марте, в котором предполагалось, что нейрогенез в гиппокампе прекращается еще в детстве.

Понимание того, как мозг меняется с течением времени, важно для ученых, ищущих способы влияния на такие состояния, как депрессия, стресс и потеря памяти.

Исследователи изучили образцы ткани из гиппокампа 17 мужчин и 11 женщин в возрасте от 14 до 79 лет, умерших не более чем за несколько часов до анализа. Ученые знали, что ни у одного из доноров не было психических расстройств или хронических заболеваний, а также алкоголизма или наркомании. Исследователи также имели доступ к целым гиппокампам, а не только к нескольким срезам, что позволило команде сделать более точные оценки числа нейронов, отмечает kp.ru.

Чтобы найти признаки нейрогенеза, исследователи искали конкретные белки, продуцируемые нейронами на определенных стадиях развития. Например, белки GFAP и SOX2 производятся в большом количестве стволовыми клетками, которые в конечном итоге превращаются в нейроны, тогда как новорожденные нейроны производят больше таких белков, как Ki-67. Во всех мозгах, участвующих в анализе, исследователи обнаружили новорожденные нейроны в одной из частей гиппокампа.

Хотя количество нейронных стволовых клеток у пожилых было немного ниже по сравнению с людьми в возрасте от 20 лет (у тех все еще были тысячи этих клеток). Число молодых нейронов на промежуточных и продвинутых стадиях развития было одинаковым для людей всех возрастов.

Тем не менее мозги пожилых людей действительно демонстрировали некоторые признаки замедления нейрогенеза. Исследователи обнаружили меньше факторов для образования новых кровеносных сосудов и меньшее количество маркеров белка, которые сигнализируют о нейропластичности, или способности мозга создавать новые связи между нейронами.

Команда планирует продолжить исследование. Теперь ученым предстоит выяснить, с какой скоростью молодые нейроны образуются у людей, страдающих от болезни Альцгеймера и эмоциональных проблем.