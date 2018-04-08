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10. 04. 2018

Гончаренко жестко обматерил футболиста ЦСКА после замены

Ахмед Муса Источник фото: РИА "Новости"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вступил в перепалку с нападающим команды Ахмедом Мусой во время матча 25-го тура чемпионата России с «Динамо».

На 58-й минуте нигериец был заменен. Уходя с поля, он не пожал руку наставнику. «Ты, *** [гей], будешь сидеть *** [нафиг] тут до конца аренды, понял, *** [блин]? *** [Офигел] совсем, что ли?» — заявил Мусе тренер, когда тот сел на скамейку запасных, сообщает "Евро-футбол.Ру".

Встреча прошла 9 апреля и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Динамо», Муса не сумел отметиться результативными действиями.

Уже после матча Виктор Гончаренко назвал конфликт с Мусой внутренним делом команды. "Это внутреннее, семейное. Да, бывает и такое. Выговорил ему, обычная перепалка. С гладким и пушистым коллективом невозможно выигрывать, такое случается", - сказал белорусский наставник "армейцев".

При этом летом 2016 года он перешел в «Лестер» именно из ЦСКА. Сумма трансфера составила 19,5 миллиона евро. В московской команде он провел четыре сезона, стал трехкратным чемпионом России и выиграл национальный Кубок.

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