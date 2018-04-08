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10. 04. 2018

Ученые получили антибиотики нового класса с помощью «бактерий-убийц»

Исследователи создали антибиотики нового класса, способные уничтожать широкий спектр бактерий, устойчивых к другим препаратам. Ученые разработали эти препараты, исследуя взаимодействие нематод и их бактерий-симбионтов.

Группа американских и французских ученых объявила о создании нового класса антибиотиков, получивших название «одилорабдины» (odilorhabdins, ODLs). Испытания препаратов на мышах подтвердили: новые лекарства эффективны против различных типов бактерий — грамположительных и грамотрицательных. По словам исследователей, эти средства способны бороться с микроорганизмами, которые уже успели выработать устойчивость к распространенным антибиотикам. Статья о препаратах опубликована в журнале Molecular Cell.

Источником новых соединений стали бактерии Xenorhabdus nematophila, обитающие в организме круглых червей-нематод Steinernema carpocapsae. Эти черви способны жить только внутри тела насекомого-носителя, там же они размножаются, когда насекомое погибает. Бактерии Xenorhabdus nematophila выделяют токсины, убивающие насекомое. Кроме того, они обеспечивают безопасную среду для размножения нематод, выделяя антимикробные агенты: такие соединения уничтожают другие бактерии, которые могли бы ускорить разложение насекомого. Среди этих веществ ученые и искали новый антибиотик.

Исследователи проанализировали антимикробную активность 80 штаммов бактерии Xenorhabdus nematophila и выделили несколько наиболее эффективных антибактериальных соединений одного типа. Одилорабдины, как и многие распространенные антибиотики, воздействуют на рибосомы в клетках бактерий — сложные молекулярные комплексы, играющие ключевую роль в трансляции (синтезе) белков. Рибосома распознает информацию, записанную в матричной РНК, и обеспечивает взаимодействие необходимых элементов. Связываясь с рибосомой, антибиотики воздействуют на ее способность «читать» — и при синтезе новых белков возникают ошибки. Этот процесс вызывает гибель бактериальной клетки.  

 

Желтым выделен участок, на который воздействуют новые препараты / © UIC/Yury Polikanov, et al

По словам ученых, препараты ODLs связываются с участком рибосомы, с которым никогда не взаимодействовали другие антимикробные средства. Это позволит использовать новые препараты против бактерий, которые выработали устойчивость к распространенным антибиотикам. Тестирование показало, что одилорабдины эффективны против нескольких патогенных бактерий. Среди них — кишечная палочка, золотистый стафилококк и возбудитель пневмонии и инфекций мочеполовой системы Klebsiella pneumoniae

Источник: Naked Science

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