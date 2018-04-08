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10. 04. 2018

Защита людей от деструктива. Лукашенко объяснил изменения в закон о СМИ

Источник фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил 10 апреля на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ, зачем нужен новый закон о СМИ, проект которого предполагает регистрацию сетевых изданий и идентификацию комментаторов.

Главная задача, которую ставят перед собой разработчики документа, по словам главы государства, – это "защита людей от потока непроверенной, ложной, деструктивной информации", передает БелТА.

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Президент также указал на востребованность сегодня качественная журналистика с авторской позицией, достоверными фактами, глубокой аналитикой. Государственные СМИ в таких условиях, по мнению белорусского лидера, должны уметь "пробудить интерес, удержать читателей, зрителей". "Грамотно расставьте приоритеты и подумайте о тематическом, жанровом разнообразии телеканалов, газет, чтобы привлечь людей разных возрастов и настроений", - поставил задачу перед госСМИ Александр Лукашенко.

Как сообщал Телеграф, в Беларуси планируют усилить контроль за электронными СМИ: чиновники предлагают ввести обязательную модерацию интернет-ресурсов, идентификацию комментаторов и участников форумов. За нарушения сайт могут заблокировать без суда, также допускается возможность блокировки социальных сетей.

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