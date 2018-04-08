Эксперт: курс доллара в Беларуси откатится назад после резкого роста

Начало недели на белорусском валютном рынке ознаменовалось резкими колебаниями курсов основных валют. Чем это вызвано, к чему привело и чего ждать дальше, Телеграфу рассказал Михаил Грачёв, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»).

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После введения национальным Банком режима рыночного формирования обменного курса белорусского рубля торги в валютной секции Белорусской валютно-фондовой биржи проходят, в основном, под влиянием внешних факторов, напоминает эксперт.

Последние два торговых дня, вчера и сегодня 9 и 10 апреля, формировались в тренде с обвалом на российском финансовом рынке.

Российские фондовые индексы упали за два дня на -6,33% ММВБ и -13,43% РТС. К доллару США и евро в пике российский рубль снижался на -9,90% и -10,20% соответственно. Такое резкое движение на российском рынке вызвано бегством спекулятивного капитала на фоне последних санкций со стороны США 6 апреля. Санкции были введены в отношении стратегических компаний и аффилированных с ними бизнесменов. Впрочем, со второй половины дня наблюдается коррекция, и падение курса российского рубля несколько снизилось, отметил финансовый аналитик.

Примерно в такой же пропорции изменились курсы трех основных валют на белорусских торгах. По сообщению Белорусской валютно-фондовой биржи, доллар США и евро подорожали на 2,69% и 2,54% соответственно, российский рубль подешевел на 3,22%. Это близко в процентном отношении к изменениям на российском рынке. В целом, корзина Национального Банка Беларуси, в силу её структуры, подешевела с начала года на 0,74%.

"Впрочем, для наших соотечественников наибольший интерес представляет курс доллара США.